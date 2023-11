Ospite di Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’, Federica Pellegrini ha parlato della sua gravidanza e di come sarà come madre.

Certamente una Federica Pellegrini inedita quella che ha parlato di maternità e di insegnamenti da dare a sua figlia nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici. La Divina si è esposta con la conduttrice affrontando diversi argomenti legati al suo diventare, ormai tra pochissimo, madre.

Federica Pellegrini, gli insegnamenti che darà alla figlia

Oramai ci siamo. La Pellegrini tra pochissimo diventerà madre. A dare una tabella di marcia è la stessa sportiva che da Antonella Clerici ha spiegato: “Manca un mesetto, nasce a fine dicembre, sarà Capricorno”.

Affrontando il tema degli insegnamenti che vorrà dare a sua figlia, la Divina ha detto: “Vorrei tramandare a mia figlia l’acqua e la passione che mi ha legato a questo elemento, senza dover imporre le cose. Una piccola parte di me vorrebbe che avesse talento in acqua, ma l’importante è che sia sportiva, insegnarle la passione per lo sport, qualsiasi esso sia”.

Al netto del suo desiderio, il marito Matteo Giunta non pare essere dello stesso avviso: “Lui non è molto d’accordo su questa passione per l’acqua, opterebbe per altri sport…”.

Ad ogni modo la donna ha spiegato sulla figlia che “l’importante è che sia sportiva, che entri nella scuola di vita che può dare lo sport. Diciamo che l’obiettivo finale è sempre quello di primeggiare o vincere ma credo fermamente che lo sport sia proprio una scuola di vita, proprio perché ti abitua anche al fallimento, al fatto di poter fallire. Non lo vuoi ma può capitare ma da quei fallimenti si trae sempre più forza e sempre più insegnamento”.

