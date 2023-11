Molto attiva sui social, Guendalina Tavassi è stata sorpresa da sua figlia con una domanda a proposito di una nuova possibile maternità…

Ancora una volta mamma? Guendalina Tavassi si è ritrovata a dover rispondere, in modo inatteso, proprio a questa domanda. A fargliela, rigorosamente sui social, sua figlia Gaia. L’ex Gf e Isola dei Famosi, dal canto suo, ha risposto in modo decisamente inaspettato con tanto di… gestaccio.

Guendalina Tavassi e la gag con la figlia

Guendalina Tavassi

Sempre molto seguita e apprezzata sui social, la Tavassi non manca di raccontare ai propri fan alcune delle sue attività giornaliere. Tra le ultime c’è stato un bellissimo pomeriggio in famiglia insieme ai suoi tre figli. In modo particolare con la più grande di loro, Gaia, l’ex GF ha deciso di cominciare a preparare la casa per il Natale.

Il clima di festa e i sentimenti positivi in vista del 25 dicembre era già nell’aria a giudicare le parole della donna: “Il Natale è alle porte e noi abbiamo deciso di darci da fare… buon lavoro!”.

A spiccare, però, non è stato tanto il clima di gioia della Tavassi e della sua famiglia ma una domanda che la ragazzina ha posto alla madre. Gaia, infatti, ha inquadrato Guendalina con un marsupio rosa chiaro indossato, di quelli che si usano per i neonati. L’influencer lo stava usando per prendere tutto il necessario per addobbare la casa. “Per prendere gli addobbi giù in cantina, ho ritrovato questo! Sapeste le scarpinate che mi sono fatta con questo coso addosso e Gaia dentro”.

Ma proprio la scelta di questo oggetto ha generato una domanda curiosa da parte di sua figlia: “Mamma, perché non ne fai un altro?”, le ha chiesto Gaia.

Immediata la replica, anche imbarazzata, della Tavassi che ha risposto alzando il dito medio e ridendo. Insomma, pare proprio che Guendalina non abbia alcuna intenzione di dare alla luce un altro figlio. Almeno per ora…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer: