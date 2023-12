Manca pochissimo alla nascita della prima figlia di Federica Pellegrini. Sui social la Divina ha raccontato i dolori pre parto.

Siamo agli sgoccioli della gravidanza di Federica Pellegrini. La data annunciata per l’arrivo della sua prima figlia era stata indicata come quella del 30 dicembre, giorno più, giorno meno. E allora, ecco che la Divina si prepara alle fasi cruciali del parto mostrandosi sui social sofferente e alle prese con dolori importanti.

Federica Pellegrini pronta al parto

Federica Pellegrini

Se nei giorni scorsi la Pellegrini si era mostrata carica e pronta al parto con tanto di borsone per l’ospedale già pronto. Ora la Divina non sembra poi così carica per il grande momento. L’ex campionessa di nuoto, infatti, sembra essere alle prese con dolori importanti e qualche problematica legata alle ultime ore di gravidanza.

La data segnata sul calendario per l’arrivo della sua prima figlia, avuta col marito Matteo Giunta, infatti, è quella del 30 dicembre, giornata ormai imminente.

La bella Federica si è mostrata in due scatti decisamente simpatici con il confronto “social-realtà”. Nella prima immagine la Divina è parsa sorridente e felice di queste ore che la separano dal conoscere sua figlia, nell’altra, invece, piegata in avanti, probabilmente con qualche fastidio di troppo.

I due scatti condivisi su Instagram hanno subito generato tante reazioni. Alcuni utenti sono sicuri: “Allora sta per nascere”, “Ci siamo”, “Dai Fede resisti che poi sarai felicissima”.

Staremo a vedere quando la bimba verrà al mondo. Intanto la donna è decisamente impaziente…

Di seguito anche il post Instagram condiviso dall’ex campionessa di nuoto con i due scatti a confronto e i tanti commenti ricevuti: