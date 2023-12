Le confessioni di Cristina D’Avena, tra lavoro e soprattutto vita privata. Il flirt passato e il rimpianto di non aver avuto figli.

In tanti la considerano come la regina dei cartoni animati e, in effetti, Cristina D’Avena per anni, ma anche ora, è la numero uno per quanto riguarda le sigle più famose di diverse opere di animazione. La donna, parlando ad Adnkronos, si è raccontata a 360° tra lavoro e vita privata ammettendo anche di avere qualche rimpianto.

Cristina D’Avena, tra lavoro e famiglia

Cristina D’Avena

Diversi i passaggi molto interessanti dell’intervista rilasciata dalla D’Avena a Adnkronos. In primi la sua situazione sentimentale. La donna ha spiegato di essere felicemente fidanzata e anche di aver declinato una proposta di nozze: “Per il momento ho declinato perché non riusciamo mai a metterci d’accordo. Però mi piacerebbe molto, chissà, spero presto”.

Non manca un rimpianto che la caratterizza, quello di non aver avuto dei figli: “Purtroppo all’inizio ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo, che non mi sono focalizzata sulla mia vita privata. Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano”, ha detto con un filo di amarezza.

Tornando indietro nel tempo, poi, la bella Cristina ha raccontato anche di un particolare flirt avuto in giovane età con Pasquale Finicelli nei panni di Mirko, il fidanzato di Licia (da lei interpretata) e cantante della band Bee Hive: “Tra noi c’era era molta simpatia, c’è stato un piccolo flirt ma avavamo 20 anni, ci stava che ci scappava l’innamoramento”.

