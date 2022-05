Nonostante non sia stato rivelato molto, la Divina è stata avvistata con Enzo Miccio il wedding designer più noto della tv che la sta aiutando con i preparativi.

Federica Pellegrini si sposerà in estate con il suo Matteo Giunta. La coppia non è stata molto chiacchierona sui dettagli delle nozze non volendo rivelare troppo. Quello che possiamo sapere però è chi è il wedding designer scelto dalla Divina. Enzo Miccio si sta preparando per rendere meraviglioso e stiloso le nozze della coppia.

Federica Pellegrini ha scelto Enzo Miccio per le sue nozze

Come riporta Today: “Non ha ancora svelato la data esatta del matrimonio ma si è sbilanciata su periodo – estate (precisamente a fine agosto) – e location: Venezia. Ecco che nelle scorse ore la Divina del nuoto, Federica Pellegrini, ha condiviso alcuni scatti inequivocabili sui social: lei, il futuro marito Matteo Giunta ed Enzo Miccio, l‘event planner per antonomasia, in “missione” a Venezia. Scatti che vogliono dire una sola cosa: sopralluogo pre wedding.“

La Divina ha pubblicato uno scatto molto criptico con Miccio, in cui scrive: “Chissà come sarà“. Un alone di mistero sulle loro nozze dunque, ma chi conosce il designer potrebbe farsi quanto meno un’idea sullo stile. Sicuramente, la Pellegrini e Giunta sono in ottime mani per il loro giorno speciale anche se non vogliono proprio far trapelare dettagli.

In molti si chiedono anche se la coppia vorrà dei figli dopo il matrimonio e su questo punto la nuotatrice ha parlato spesso. A quanto sembra il progetto di allargare la famiglia c’è ed è previsto dalla Pellegrini che ora ha tutto il tempo di dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia.

