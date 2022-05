In un’intervista la showgirl ha chiarito la sua posizione in merito al reality criticando la scelta di rimanere per mesi senza vedere la propria famiglia.

In occasione di un’intervista al settimanale Intimità, Anna Falchi si è lasciata sfuggire alcune considerazioni in merito al GF. La showgirl ha parlato anche della sua carriera e vita privata, per poi parlare di alcune esperienze che di certo, non farebbe con un velato riferimento al reality.

Le dichiarazioni di Anna Falchi sul Grande Fratello

Come riporta Fan Page, Anna Falchi dichiara: “È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole”.

Dunque, secondo la showgirl per lasciare la famiglia e figli per tanti mesi dovrebbe esserci un motivo più forte e nobile che non sia certo quello del reality. Un modo sottile ma abbastanza pungente per disapprovare il programma condotto da Alfonso Signorini.

Di recente, la Falchi ha fatto discutere per altre dichiarazioni sul cat calling e sulla sua vita privata: “Avevo un seno prosperoso e l’altro no, c’era asimmetria. Fossi stata più matura avrei fatto di quel difetto un punto di forza”. Sul cat calling rivela: “È bello, come mi è successo ieri, sentire un ragazzo che per strada ti fischia dietro e urla Che gnocca! Ma grazie, gli ho risposto di cuore. Io le donne che si lamentano per il cat-calling non le capisco: se l’apprezzamento è gentile, fa solo piacere. Alla mia età poi!“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG