In un’intervista l’ex gieffino racconta cosa pensa dei suoi ex coinquilini e parla molto male di Barù, poi rivela la sua opinione sulla rottura tra Manuel e Lulù.

Antonio Medugno, in occasione di un’intervista a MondoTV24, svela cosa pensa di Barù. Sembra che il tiktoker non nutra particolare simpatia per il cuoco e svela il motivo. Poi parla di cosa pensa della rottura di Manuel e Lulù e della coppia Sophie e Basciano.

Le dichiarazioni di Antonio Medugno

Alfonso Signorini

Come riporta Blogtivvu, Medugno svela cosa pensa di Lulù e Manuel: “Non mi sento di schierarmi dalla parte di nessuno dei due. Lulù l’ho conosciuta meglio perché ho fatto il mio percorso con lei in casa ed è una ragazza molto tranquilla, una ragazza che veramente teneva tanto a Manuel. Quindi mi dispiace per loro due.“

Su Sophie e Basciano dichiara: “Mi sono ricreduto, pensavo fosse una coppia che non durasse fuori. Invece, seguo entrambi e vedo che stanno facendo delle belle cose. Mi fa piacere per loro!“.

Poi l’ex gieffino parla di Barù: “Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi (quando sono uscito dalla casa) sul mio conto che non mi sono piaciute. È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato. Essendo l’ultimo mi ha attaccato su tutti i fronti ed è stata una cosa che non mi è piaciuta.”

Sulla sua vita sentimentale dichiara: “Ad oggi a livello sentimentale sono abbastanza libero. Ho una persona che mi piace, da un po’, ma preferisco tenerla abbastanza privata. Giulia è una persona bellissima che ho conosciuto, abbiamo avuto un flirt e siamo stati bene, poi per tante cause e cose è dovuto finire, ma siamo in ottimi rapporti.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG