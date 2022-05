A tenere gli animi accesi durante la puntata dell’Isola dei Famosi è la diatriba tra l’opinionista e la modella che sta cercando di addossare la colpa a Roger sulla “montatura” della loro relazione.

Continua la discussione intorno a Roger ed Estefania. Il naufrago avrebbe ammesso che tra lui e la modella la relazione fosse “montata” per il pubblico, soprattutto da lei. Dal canto suo la naufraga dichiara di avere dei sentimenti sinceri verso di lui e che la responsabilità è tutta di Roger. Luxuria non ne può più e accusa Estefania di aver mentito a tutti.

Le dichiarazioni di Valdimir Luxuria

Vladimir Luxuria

Come riporta Caffeina, all’ennesima accusa di Estefania nei confronti di Roger, Vladimir Luxuria sbotta e dichiara: “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh“.

Estefania ha continuato a ribadire tutto il tempo che i sentimenti suoi verso Roger erano sinceri e che è stato lui a prenderla in giro. I naufraghi però non sono d’accordo, per primo Edoardo Tavassi che le ha detto in faccia di aver detto delle bugie a tutti quanti sulla loro relazione. Duque, a pensarla come l’opinionista sono in molti alla Palapa. Cosa succederà nelle prossime ore?

