Il rapper ha avuto una “lezione” da suo figlio che giorni prima era stato ripreso dal papà per aver detto che il rosa è un colore da femmine, poi l’artista nota la stanza della piccola Vittoria…

Giorni fa sui social, Fedez aveva fatto una lezione al figlio sullo stereotipo del colore rosa associato al genere femminile. Leone però, tornando sull’argomento ha fatto notare al papà che la stanza della sua sorellina è effettivamente rosa. Il rapper ha riflettuto molto grazie alla dichiarazione di suo figlio.

La discussione tra Fedez e Leone

Fedez

“Chi ti ha insegnato che il rosa è un colore da femmine?” così il rapper parlava con il figlio in merito allo stereotipo del colore. Fedez ha sempre combattuto questo tipo di preconcetti tanto che una volta si è tinto i capelli di fucsia. Poi però, grazie a suo figlio il rapper realizza che la stanza della piccola Vittoria è completamente rosa.

Come riporta Today, il rapper dichiara: “Mi sono reso conto che è stato lui a dare a me la lezione – fa sapere al Corriere – mentre gli spiegavo che non ci sono colori specifici per le bambine ho realizzato che la camera di mia figlia è completamente rosa. Anche io non sono esente da questo genere di stereotipo e mio figlio me lo ha insegnato”. Così è stato il piccolo Leone ha dare una “lezione” a suo padre facendogli capire che scardinare questi stereotipi insiti nella società è davvero molto difficile. Anche lui, neanche senza accorgersene ha associato il colore rosa alla sua piccola Vittoria.

