Attaccata per le sue foto in bikini dalla Maldive Federica Panicucci che ha condiviso alcuni scatti da sola e insieme al compagno.

Si sta godendo le Maldive insieme al compagno Marco Bacini. Ma per Federica Panicucci le ultime sono sono state caratterizzate anche da qualche “rumore” fastidioso. Quale? Quello delle critiche sui social. Il motivo è da ricercare nelle foto che la conduttrice ha condiviso su Instagram che la vedono protagonista in bikini, da sola e in compagnia della sua dolce metà. Molti utenti hanno considerato i suoi scatti troppo finti e pieni di filtri.

Federica Panicucci e le foto dalle Maldive

Federica Panicucci

La splendida Federica ha condiviso alcune foto su Instagram che la vedono in mezzo al mare spettacolare della Maldive e alla sabbia finissima del posto. La conduttrice ha sfoggiato un fisico invidiabile e un sorriso che non manca mai.

Eppure, per tanti utenti, gli scatti della presentatrice sono “finti”. Molti hanno attaccato la Panicucci facendo riferimento all’eccessivo utilizzo di filtri e alla poca spontaneità delle immagini.

“Sei finta, si vede che sorridi per la foto e basta”, “Perché ostenti così tanto dove ti trovi?”, “Sempre sorriso e occhiali. Ma se usassi meno filtri rideresti ancora?”. “Ma è necessario ostentare così? Non ti vergogni neanche un po’ a spiattellare tutto questo lusso a persone che non possono vederlo dal binocolo?”.

Sono stati questi alcuni dei messaggi arrivati alla donna che svariano quindi tra critiche per l’uso dei filtri social fino alla ricchezza e al benessere eccessivamente ostentato. In realtà, nelle foto in questione, si vede solo la bella Federica al mare e felice insieme al suo Marco. Come sempre, quindi, molti haters si divertono a criticare e basta, spesso anche senza logica.

Di seguito anche i due ultimi post Instagram della conduttrice che ha generato tutti i commenti di cui vi abbiamo parlato: