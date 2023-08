Un terribile lutto ha colpito in queste ore Kekko Silvestre e tutto il noto gruppo musicale dei Modà. L’annuncio sui social.

Arriva dai social il grande dolore per la perdita subita. Parliamo dei Modà e di Kekko Silvestre che in queste ore hanno salutato il loro storico assistente Vito Cascella, morto a 47 anni a seguito di un incidente in modo. Straziante l’addio del cantante che lo ha ricordato con tanto di promessa con un post sui social.

Kekko Silvestre e il lutto dei Modà

“Ti ho fatto una promessa.. non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”. Sono queste le parole tanto sentite da parte di Kekko Silvestre e di tutti i Modà per salutare il mitico assistente che evidentemente era legato a tutto il gruppo non solo da un rapporto professionale ma anche da una grande amicizia.

Nelle foto condivise si vede anche la copertina del libro propro di Kekko dal titolo “Cash, storia di un campione” che dovrebbe raccontare proprio la storia di Cascella.

Da quanto si apprende da Il Giorno, Cascella sarebbe morto a seguito di un incidente in moto avvenuto a Cernusco sul Naviglio. L’uomo sarebbe andato a sbattere contro un palo in via Cavour, alle 2 di notte, ed è stato sbalzato a terra dalla moto perdendo appunto la vita. La dinamica dell’accaduto è ancora da stabilire ma sembra che in strada in quel momento non ci fossero altre vetture o motocicli.

Di seguito il post Instagram della pagina ufficiale dei Modà dopo il lutto: “