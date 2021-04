Awed, il giovane naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato aspramente criticato sul web per via di alcuni commenti fatti su Fariba.

Lo youtuber e influencer napoletano, Awed (al secolo Simone Paciello) attualmente fa parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, la prima condotta da Ilary Blasi ma nelle ultime ore sul web ha scatenato non poche polemiche, per via di alcune affermazioni che avrebbe fatto sulla sua compagna di avventura, Fariba Teherani. Quest’ultima colpevole, sempre secondo Awed, di mostrarsi costantemente a seno nudo. Ecco nei dettagli quello che è successo in Honduras.

Awed contro Fariba

“Sta sempre con le tette di fuori lei” ha così esclamato Awed ad Andrea Cerioli e fissando Fariba Teherani che era in quel momento intenta a spogliarsi per docciarsi. L’influencer però, non si è fermato qui ed ha rincarato la dose aggiungendo: “L’altra volta, sai quando hai l’ormone a zero? L’altra volta era di fianco a me nuda, col seno di fuori. Ho dato un occhio, poi li ho chiusi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarle il…“

Di tutta risposta però, il naufrago Andrea Cerioli ha cercato di distogliere le attenzioni di Awed su Fariba rispondendogli semplicemente così: “Tu hai fame, Simone. Hai fame e sei stanco” ma è Awed a questo punto che ha invece scelto di proseguire l’argomento con le sue convinzioni: “Posso guardare un paio di tette ogni tanto qui o nemmeno quello dopo 21 giorni?”

Il web contro Awed

I commenti poco carini ai quali si è lasciato andare Awed, non sono piaciuti affatto al mondo degli internauti che hanno subito manifestato in rete il proprio disappunto criticando aspramente lo youtuber napoletano con frasi del tipo: “Che schifo, Fariba può essere sua madre e Senza parole”. Adesso sono in molti a sperare che la padrona di casa, Ilary Blasi nella prossima puntata dell’Isola dei famosi, voglia affrontare insieme ad Awed la questione.