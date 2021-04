Manuela Ferrera ha rivelato di aver avuto una liaison con Gonzalo Higuain e ha destato scalpore svelando perché sarebbe naufragata.

Manuela Ferrera, che presto potrebbe essere una delle nuove naufraghe all’Isola dei Famosi, alcuni mesi fa ha destato scalpore a Tiki Taka confessando di aver avuto un flirt con Gonzalo Higuain. La modella ha confessato i motivi per cui la relazione sarebbe naufragata in meno di un batter di ciglia: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze”, aveva confessato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/manuelaferreraofficial/?hl=it

Manuela Ferrera e Higuain: la confessione

Se Manuela Ferrera dovesse davvero approdare all’Isola dei Famosi 2021, ne accadranno sicuramente delle belle: in una delle sue ultime apparizioni tv la showgirl aveva destato scalpore confessando i retroscena della sua vita privata, dalla sua liaison con Gonzalo Higuain al presunto flirt (smentito) con Cristiano Ronaldo. A detta della Ferrera la liaison con il calciatore argentino sarebbe durata meno di un batter di ciglia a causa delle sue attenzioni verso altre donne. Sarà vero?

La frecciatina di Francesca Brambilla

Manuela Ferrera non è stata l’unica a svelare retroscena piccanti su Gonzalo Higuain. Dopo di lei anche la modella Francesca Brambilla ha confessato a Tiki Taka un retroscena inaspettato sul calciatore. I due non sarebbero stati insieme e la modella ha confessato di non aver “ceduto” al corteggiamento insistente del calciatore: “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”, ha dichiarato.

Gonzalo Higuain non ha replicato alle affermazioni delle due donne, e oggi è felicemente legato a Lara Wechsler, madre di sua figlia Alma.

