Laura Boldrini ha annunciato via social la sua malattia. La deputata del Pd dovrà sottoporsi ad un’operazione e a un percorso di cure.

Con un post via social Laura Boldrini ha annunciato pubblicamente di essere malata. La deputata del Pd in queste ore dovrà sottoporsi ad un intervento e a seguire dovrà seguire un percorso di cure. Sui social non ha nascosto la sua paura, ma ha anche espresso la sua fiducia nella medicina: “Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. (…) Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”, ha scritto.

È arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. Ce la metterò tutta per ritornare presto alla vita di sempre.https://t.co/FoZ5YHWLex — laura boldrini (@lauraboldrini) April 8, 2021

Laura Boldrini in ospedale: la malattia

La deputata Laura Boldrini ha annunciato di essere malata e di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Sui social all’ex presidentessa della Camera non ha nascosto la sua paura per le settimane a venire e ha ringraziato i suoi familiari, i colleghi e il personale sanitario per l’aiuto che le verrà offerto.

Laura Boldrini

La scoperta della malattia sarebbe avvenuta dopo giorni di accertamenti: “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme”, ha scritto nel suo post Laura Boldrini, mentre in tanti le hanno fatto i loro auguri e le hanno espresso la loro solidarietà.

L’annuncio via social

La deputata del PD ha scritto nel suo post di aver voluto annunciare personalmente la vicenda perché, a causa della malattia e dell’operazione a cui dovrà sottoporsi, nelle prossime settimane sarà impossibilitata a seguire le attività politiche e parlamentari. “Di questo mi dispiaccio molto, ma così è”, ha scritto nel suo post via social.