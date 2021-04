Paola Turani ha rivelato via social le sue difficoltà nel restare incinta e il suo dolore difronte a una diagnosi d’infertilità.

Per anni Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini, hanno provato senza successo ad avere un figlio. La coppia ha da poco annunciato di aspettare il primo bebè, un sogno che si realizza dopo momenti difficili e di grande sconforto: in un suo video via social la stessa influencer ha raccontato di aver scoperto di essere incinta poco dopo essersi rivolta a una clinica per la fertilità. A lei e suo marito infatti era stato detto che le probabilità di concepire naturalmente sarebbero state praticamente inesistenti:

“Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo”, ha scritto Paola Turani nel suo post.

Paola Turani: il dramma e l’infertilità

Attraverso un video sui social, dove non ha nascosto le sue lacrime di commozione, Paola Turani ha parlato del difficile percorso da lei intrapreso insieme al marito per tentare di restare incinta. La coppia, insieme da 10 anni, aveva già deciso 8 anni fa di avere un bambino. Nonostante il loro desiderio di diventare genitori però, questo figlio avrebbe stentato ad arrivare, e per questo la coppia ha deciso di affidarsi a un percorso di cure (dopo una diagnosi d’infertilità).

“Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato”, ha dichiarato Paola Turani nel suo post, senza nascondere il dolore che questa notizia le ha provocato.

La gravidanza e l’annuncio

Solo alcuni mesi fa la coppia aveva deciso di rivolgersi ad una clinica per la fertilità nel tentativo di mettere al mondo un figlio e, inaspettatamente, l’influencer ha scoperto di essere rimasta incinta proprio durante quelle settimane. La coppia ha annunciato con gioia di aspettare il primo bebè, che dovrebbe nascere a settembre. “Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale”, ha scritto l’influencer annunciando la sua gravidanza.