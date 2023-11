Continuano le frecciate di Fabrizio Corona verso Ilary Blasi, l’ultima? Un video con un martello vibrante e un riferimento al famoso caffè…

Ilary Blasi è al centro del gossip di questi giorni dopo l’uscita di Unica su Netflix. Il docufilm della Blasi ha ottenuto un grande successo e non solo in Italia, tanto che risulta essere uno dei contenuti più visti della piattaforma. Sulle dichiarazioni e i racconti della presentatrice è intervenuto l’ex re dei paparazzi che ha deciso di intervenire sulla storia dandone la sua versione e promettendo al mondo del gossip nuovi e inediti retroscena. Secondo Corona infatti il famoso caffè con il ragazzo misterioso non sarebbe stato solo un caffè e non sarebbe stato il primo incontro della presentatrice… Ma vediamo l’ultima frecciata lanciata!

Ilary Blasi e Fabrizio Corona

“Ca**o Ilary ha bevuto solo un caffè? Ma dai!”

Fabrizio Corona non ha perso occasione per commentare il docufilm della Blasi e dire la sua sui presunti tradimenti. In particolare modo l’ex re dei paparazzi ha affermato di conoscere delle parti della storia tra la conduttrice e Totti che non sarebbero stati svelati durante Unica e che lui stesso racconterà nei prossimi giorni tramite i profili di Dillinger News. Frecciate su frecciate quindi per Ilary Blasi e l’ultima come slogan di un reel con… un vibratore!

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale e su quello di Dillinger News e Madaj (negozio di sex toys) si vede Fabrizio Corona nella sua cucina armeggiare con un vibratore a forma di martello e una moka. Il reel si conclude poi con la citazione: “Ca**o Ilary ha bevuto soltanto un caffè? Ma dai!” e la scritta finale To be continued.

La frecciata è quindi molto palese e facile da capire. Corona si riferisce infatti al famoso caffè che nel racconto della conduttrice avrebbe scatenato l’inizio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti e che secondo invece l’ex paparazzo sarebbe stato solo uno dei tanti. Ma non è finita qui, infatti prima di pubblicare il contenuto sulla pagina, Corona ha condiviso nelle sue storie una serie di foto di Ilary e uno spezzone del docufilm (dove si parla del caffè appunto) che hanno preceduto il siparietto con il vibratore e la moka. La bella Ilary risponderà a queste continue provocazioni?

