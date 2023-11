È morta a 93 anni Frances Sternhagen, l’attrice che interpretava la suocera di Charlotte in “Sex and the City”.

Frances Sternhagen aveva conquistato il successo in età matura interpretando ruoli materni in serie televisive molto popolari come “Cin cin“, “E.R-Medici in prima linea” e “Sex and the city“. Tony Carlin, il figlio della donna ne ha annunciato la morte, avvenuta lunedì 27 novembre all’età di 93 anni nella sua casa di New Rochelle.

L’annuncio della scomparsa

Sul tabloid della CNN che ha pubblicato il comunicato scritto dalla famiglia per annunciare la scomparsa dell’attrice si legge: “Con grande tristezza condividiamo la notizia che la nostra cara madre, l’attrice Frances Sternhagen, è morta serenamente per cause naturali a New Rochelle, NY, il 27 novembre 2023 all’età di 93 anni. La ricordano i 6 figli, 9 nipoti e 2 pronipoti“.

Compare poi l’annuncio di “una celebrazione della sua straordinaria carriera e della sua vita prevista per metà gennaio, in prossimità del suo 94° compleanno“. “Continuiamo a essere guidati dal suo amore e dalla sua vita“, scrivono ancora i familiari.

La carriera

Frances Sternhagen ha dato avvio alla sua carriera a Broadway con l’interpretazione di ruoli da protagonista in moltissime produzioni teatrali, tra le quali “Driving Miss Daisy” e “On Golden Pond“. Tra i ruoli che ha ricoperto con grande successo, compaiono le interpretazioni di anziani donne durante i primi anni di carriera, che le richiedevano ore di trucco per invecchiare.

Candidata al Tony Award per ben quattro volte, ha vinto il premio in due occasioni, per la performance sul palcoscenico in “The Good Doctor” e “The Heiress“.

Risale agli anni Sessanta il suo debutto di fronte alle telecamere, partecipando come attrice in alcuni telefilm. È stata la madre iperprotettiva (Esther Clavin) nella sitcom “Cin Cin” tra il 1986 ed il 1993. Successivamente, dal 1997 al 2003, ha rivestito i panni di Millicent Carter (la nonna del dottor John Carter, interpretato da Noah Wyle) per diciannove episodi della serie “E.R-Medici in prima linea“.

In dieci episodi della serie televisiva “Sex and the City“, Frances Sternhagen è stata invece interprete del personaggio di Bunny MacDougal tra il 2000 e il 2002, conosciuta come la madre di Trey e la prima suocera di Charlotte York. Tra il 2006 e il 2012 ha preso parte a “The Closer“, tra le ultime serie che l’hanno vista comparire sul grande schermo.