Prima di interrompere la diretta, le telecamere del Grande Fratello hanno immortalato Mirko e Perla nello stesso letto.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si trovavano stesi insieme nel letto del Grande Fratello, prima che le telecamere interrompessero la diretta. Mirko, durante una sessione di gioco di obbligo o verità avvenuta nei giorni scorsi, avrebbe confessato che l’unica ex fidanzata con la quale potrebbe pensare di tornare insieme è proprio Perla Vatiero. Ieri sera, mentre giocavano nuovamente ad obbligo o verità, lei avrebbe fatto una confessione molto simile a quella dell’ex fidanzato. Nel frattempo, accanto a loro, gli altri concorrenti non hanno lasciato passare inosservata la dichiarazione: “L’ha detto! Segnatevelo, ormai l’ha detto“, gridavano.

Il riavvicinamento

La scorsa domenica, giocando ad obbligo o verità, la Vatiero era stata obbligata ad addormentarsi accanto a Mirko, il suo ex compagno. Mentre lei si era dimostrata insoddisfatta, lui era invece sembrato felice. Anche ieri sera, dunque, per rispettare l’obbligo che le era stato assegnato, i due inquilini hanno passato la notte insieme.

Lo stop delle riprese

Perla e Mirko si sono messi a letto intorno all’una e mezza di notte, dopo essersi scambiati alcune opinioni sul loro passato. Il momento di confronto è culminato in una piccola discussione, finita poi tra baci e abbracci.

Durante i primi minuti passati a letto, i due gieffini sembravano imbarazzati, ma dopo poco hanno iniziato a ridere e scherzare. Nel momento in cui si sono messi sotto le lenzuola, la regia ha staccato la diretta (che come ogni sera termina alle 2.00).

Poche ore prima di trovarsi a letto insieme, la Vatiero aveva accennato al fatto che se lui avesse avuto bisogno, lei non avrebbe mancato di supportarlo. “Se succedono delle situazioni che mi feriscono poi comunque ti vedo giù e vengo io da te per supportarti. Sì certo, vengo io da te come tu da me. Siamo il porto sicuro l’uno dell’altro“. Cosa sia effettivamente accaduto lo potremmo scoprire nella prossima puntata.