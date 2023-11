Questa mattina, durante lo show di VivaRai2, Fiorello si è cimentato nella parodia di Unica di Ilary Blasi.

Durante lo show di oggi di VivaRai2, Rosario Fiorello ha voluto celebrare il successo di “Unica“, il docufilm che racconta il punto di vista di Ilary Blasi riguardo la separazione con Totti, realizzandone una parodia. “Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie”, ha esordito così Fiorello ironizzando su una presunta crisi con sua moglie, Susanna Biondo.

Unico, una produzione Raiflix

La parodia di “Unica” creata da Fiorello si intitolerebbe “Unico. Quella volta che sbagliai salume“, e ancora “una produzione Raiflix“, ha affermato lo showman e prossimo co-conduttore del Festival durante l’ultima serata.

“Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie“, e ancora “vi racconto la mia versione” ha detto ironizzando su Ilary, la quale è protagonista del docufilm che racconta il suo punto di vista sulla separazione con il marito, Francesco Totti (il quale sembra non essere stato avvertito in anticipo).

Ilary Blasi

Fiorello si è inoltre fatto vedere seduto su una poltrona che somiglia molto a quella su cui è seduta la Blasi in “Unica”, e racconta piangendo. “È una cosa talmente personale che non è che…Voglio raccontare la mia storia. Io sono abitato a notizie false, a chi fa lo scoop per acchiappare un like. Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata chiara, per niente. Da quel giorno non mangio più salumi“.

Il siparietto continua con Fiorello che fa ascoltare alcune note audio alla moglie, nelle quali la donna chiederebbe quale salume comprare, per poi condividerlo anche con il salumiere.

Il commento all’annuncio di Amadeus

Sempre questa mattina, durante la puntata di VivaRai2, Fiorello non ha mancato di commentare l’annuncio di Amadeus sul festival di Sanremo, che lo vedrà co-conduttore nell’ultima serata. A quanto dice lo ha saputo solo durante la diretta del Tg. “Tutti possono pensare che Amadeus abbia finto, io davvero non lo sapevo. I patti erano “Io faccio uno sciopero contro di lui”. Noi faremo tutte le serate del Festival, gli dissi “sabato vengo e ce ne andiamo”. Lui mi ha fatto il tranello al Tg1“.