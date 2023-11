L’ultimo post del famoso dj, in lotta contro un grave male, risale ad un anno fa.

È passato più di un anno dall’ultima apparizione sui social di Gigi D’Agostino: una foto che lo ritraeva con un sorriso abbozzato. A dicembre 2021 era stato lui stesso ad annunciare al pubblico la malattia, che lo ha costretto ad una lotta silenziosa contro un “grave male che mi dà molto dolore“, aveva confessato. La malattia lo ha poi costretto ad allontanarsi dopo anni dalla console e a ritirarsi a vita privata.

L’annuncio della malattia

Sotto l’ultimo post che il dj aveva pubblicato sui social, i fan chiedono insistentemente sue notizie, “Come stai, dacci tue notizie Gigi“, ma non sono trapelate informazioni ufficiali circa le sue attuali condizioni di salute. Alcune persone a lui vicine avrebbero raccontato, però, che il dj avrebbe affrontato mesi molto difficili, e la sua condizione non sembrerebbe migliorare, nonostante la voglia di non smettere di lottare.

La notizia della malattia risale al dicembre 2021, quando Gigi D’Agostino stesso aveva pubblicato un comunicato per spiegare i suoi problemi di salute. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”. L’artista non manca mai di ringraziare tutti coloro che gli stanno vicino: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore“.

L’ultimo post

L’ultimo post che è stato pubblicato sulle pagine social del dj risale al 24 novembre 2022. Dopodiché silenzio. Nel mese di gennaio 2022 si era espresso sui social con un messaggio imperniato di speranze per il futuro e ringraziando tutti i fan: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore“.