Fabrizio Corona coinvolto in un incidente d’auto mentre percorre l’Autostrada del Sole.

Nessuna ferita per Fabrizio Corona coinvolto in un incidente d’auto sull’Autostrada del Sole. L’ex paparazzo, da anni al centro delle cronache giudiziarie e di scottanti polemiche e relazioni come quella che circola negli ultimi giorni con Giacomo Urtis, è spaventato ma sta bene. Si stava dirigendo a Milano quando, al chilometro 176 dell’autostrada A1, all’altezza di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, c’è stato uno schianto.

L’impatto è stato forte, lo schianto laterale tra le due macchine, ma per fortuna le condizioni di salute di Fabrizio Corona non destano alcuna preoccupazione, non è stato necessario intervenire. Tanta paura certamente, ma nessuna conseguenza. Anche gli altri passeggeri e il conducente della seconda macchina coinvolta non hanno riportato ferite. Le dinamiche dell’incidente devono essere ancora accertate, si sa soltanto che l’ex fotografo delle celebrità era un passeggero e non il conducente dell’auto. Immediato l’intervento della polizia sul luogo dell’impatto. Dopo i rilevamenti e le testimonianze alla polizia, Fabrizio Corona si è rimesso in macchina per ripartire e la viabilità è tornata regolare in seguito ad alcune ore di rallentamenti per la strada che è stata deviata dalla polizia.

