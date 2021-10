La proposta di matrimonio di Fabio Belaso a Sara davanti le cascate: ecco le immagini.

Fabio Belaso ha deciso di chiedere la mano a Sara per poterlo sposare: il gesto è stato un grande atto molto romantico davanti alle cascate. Tuttavia tra le celebrità è orami scoppiata la moda di fare la proposta davanti a cascate o piste atletiche, oppure anche durante un concerto o con i fuochi d’artificio che animano la richiesta. Il campione del mondo di pallavolo ha deciso di chiedere la mano a Sara davanti la cascata dei monti Sibilini.

In merito a questo Donna Moderna, attraverso il proprio account ufficiale di Instagram, ha deciso di pubblicare un post dedicato a Fabio Belaso e a questo mood tra le celebrità: “Tra le celeb è scoppiata la mania di fare la proposta di matrimonio davanti a una cascata, su una pista di atletica, durante un concerto, tra i fuochi d’artificio. Perché se non ti dichiari platealmente sui social, non vale! Fabio Balaso, il libero campione d’Europa con la nazionale di pallavolo, ha scelto lo sfondo di una cascata sui Monti Sibillini per fare la fatidica domanda alla compagna Sara.“She said YES!” ha scritto per commentare il suo post. Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, ha portato la fidanzata Nicole Daza sulla pista d’atletica privata in cui si è allenato durante il lockdown e le ha chiesto di sposarlo. Nicole ha detto sì «più velocemente che lui a fare i 100 metri». Della proposta di Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, alla fidanzata Chiara ci racconta tutto un video con rose rosse e cena romantica. Kanye West, quando ha chiesto la mano di Kim Kardashian nel 2013, ha noleggiato un’orchestra da 50 elementi e uno stadio da baseball illuminato a giorno. “Se avessi voluto una cosa romantica, l’avrei portata in un ristorante intimo” ha spiegato. E Chiara Ferragni e Fedez? Forse l’imprenditrice digitale davvero non sapeva di preciso cosa sarebbe successo, quando è salita sul palco del concerto in diretta tv all’Arena di Verona. Fatto sta che il rapper le ha chiesto di sposarlo davanti a migliaia di persone. Per proporsi, insomma, prima bisogna aver prestato attenzione” scrive Serena La Rosa sul numero che trovi in edicola. In una società in cui le nozze sono innanzitutto la festa della sposa, il fidanzamento roboante è la rivincita del maschio vanitoso. E tu hai avuto o vorresti una proposta di matrimonio cosi?”.