Da Squid Game a Luis Vuitton, l’ascesa di HoYeon Jung.

HoYeon Jung dopo Squid Game è diventata tra le attrici più famose e più ricercate del momento, con un’esponenziale aumento dei propri follower sul suo profilo ufficiale di Instagram. Tuttavia per l’attrice non è finita qui, perché oltre ad essere una delle protagoniste principali e ad averci fatto emozionare nella nuova serie di Netflix chiamata Squid Game, è stata anche nominata Global House Ambassador per Luis Vuitton, secondo quanto ripotato dalla pagina Instagram di 222store.

La stessa pagina ha deciso di dedicare un post a lei, seguendo la sua vicenda con tale didascalia: “HoYeon Jung, l’attrice presente nel cast della serie ‘Squid Game’, sarà il nuovo volto di Louis Vuitton diventando ufficialmente Global House Ambassador. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, swipe per l’immagine. Dopo il grande successo della serie presente su Netflix, Louis Vuitton ha scelto l’attrice coreana per il proprio marchio. Vi riportiamo anche una piccola curiosità che riguarda la crescita esponenziale del suo seguito. Prima del debutto l’attrice coreana aveva circa 400k followers, ora ne ha più di 16 milioni diventando l’attrice coreana più seguita su Instagram”. Voi cosa ne pensate di questa grande ascesa da parte di HoYeon Jung?