Manuel Bortuzzo parla con Lulù al GF Vip: “Tra noi è difficile fuori”.

Manuel Bortuzzo ha deciso di discutere con Lulù al Grande Fratello Vip, cercando di esporre i suoi dubbi e perplessità in merito alla loro relazione, che sta avendo molti alti e bassi all’interno della Casa. L’atleta sembra abbastanza dubbioso sul futuro che possa avere la coppia al di fuori del reality a causa dei diversi stili di vita che entrambi hanno, quindi potrebbero esserci dei risvolti importanti nel loro rapporto, anche se la principessa sembrerebbe abbastanza convinta di mandare la relazione avanti.

Ecco le parole di Manuel Bortuzzo a Lulù riprese dalle telecamere del Grande Fratello Vip: “Ho questa testa perché le cose le vedo prima, capito? In tutti gli aspetti, il motivo, capisco già come sto con una persona come può andare o come può non andare. Io ho capito già che tra noi è difficile fuori per le vite che abbiamo. Uno ci deve provare comunque per capire, però nel senso, vedendoti capisco come potrebbe…Però uno deve provarle le cose, quindi finché uno non prova non sa”. In seguito Lulù ha ribattuto affermando: “Pure io potrei pensare che è difficile, ma in realtà io non lo penso”.