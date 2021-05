Eva Grimaldi è stata ospite di Domenica In, dove è scoppiata in lacrime parlando di sua madre, scomparsa nel 2017.

La scomparsa della madre ha profondamente segnato Eva Grimaldi, che al salotto tv di Domenica In è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime di commozione parlando della donna. “Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha dichiarato l’attrice, subito consolata da sua moglie Imma Battaglia e dalla conduttrice del salotto tv.

Eva Grimaldi in lacrime per la madre scomparsa

In vista del loro secondo anniversario di matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno “festeggiato” prendendo parte in qualità di ospiti di Domenica In, dove hanno parlato del loro primo incontro e di come tra loro sia scoccata la scintilla. “Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto”, ha dichiarato Eva Grimaldi evocando l’amore sbocciato per sua moglie all’inizio della loro storia e trattenendo a stento le lacrime nei confronti di sua madre.

EVA GRIMALDI

La donna, a cui Eva Grimaldi (nome d’arte di Milva Perinoni) era estremamente legata, è scomparsa nel 2017. L’attrice aveva scritto un commovente post annunciando la sua scomparsa tramite social: “L’ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna. E, nonostante ogni difficoltà, non mi ha mai negato la cosa più importante: l’Amore. Mi ha aspettata: ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno Lei. Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore. Mamma, buon viaggio. Tua Figlia, Milva”, aveva scritto.

L’amore per Imma Battaglia

L’attrice e Imma Battaglia sono convolate a nozze il 19 maggio 2019 e oggi sono più innamorate che mai. Al salotto tv di Mara Venier, la Grimaldi ha confessato di aver capito di essere innamorata dell’attivista mentre era sposata col suo ex marito, Fabrizio Ambroso. “Mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma”, ha raccontato a Domenica In.