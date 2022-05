Svizzera, Armenia, Islanda, Lituani, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda. Sono questi i primi 10 Paesi qualificati alla finalissima. Dalla semifinale del 10 maggio, infatti, sono avanzate dieci partecipanti, mentre sette sono stati eliminati. Il 12 maggio la seconda semifinale e gli altri 10 concorrenti che andranno avanti. In totale saranno in 25 a giocarsi la finalissima e la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022.

Sabato queste nazioni, con i loro rappresentanti, si esibiranno di nuovo sul palco dell’Eurovision Song Contest. A loro si aggiungeranno i 10 Paesi che avanzeranno nella semifinale del 12 maggio e ai Big Five, cioè ai cinque già di diritto presenti all’ultimo atto. Tra questi anche l’Italia, oltre a Francia, Spagna, Inghilterra e Germania.

