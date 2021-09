L’Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, è giunta al Festival del Cinema di Venezia con uno splendido look e un messaggio esemplare per le sue fan.

Insieme a Paolo Stella e a Cathy La Torre (alias Avvocathy) Cristina Fogazzi, L’Estetista Cinica, è approdata al lido di Venezia per la 78esima mostra internazionale d’arte cinematografica. Per l’occasione ha sfoggiato uno splendido abito rosa con piume e sui social ha lanciato un messaggio speciale per le sue fan, confermandosi ancora una volta un esempio body positive: “Ereditiamo regole patriarcali che ci si scrivono dentro. Ecco io vorrei essere anche sexy e con le piume. Vorrei provarci. Pure se ho la pancia. Vorrei poter essere per una volta quella sexy con le piume. Non la simpatica, non la brillante, non quella arguta. Solo quella sexy con le piume. E un po’ di pancia”, ha scritto nel suo post, e a seguire ha precisato: “Non metto la guaina!”

L’Estetista Cinica al Festival di Venezia 2021

Gran parte del successo social dell’Estetista Cinica è dovuto al suo modo di ragionare sul concetto di bellezza, lontano dagli stereotipi e soprattutto distante da ciò che i canoni estetici della società hanno sempre imposto alle donne.

Al Festival del Cinema di Venezia 2021 Cristina Fogazzi ha precisato di non aver usato alcuna guaina sotto al suo abito rosa per un motivo ben preciso: accettare sé stessa, pregi e difetti compresi, senza dimenticare che una donna può essere bella anche con qualche chilo in più. Come sempre la spontaneità e la sincerità della Fogazzi le sono valse il plauso dei fan, che hanno lodato il suo atteggiamento durante il suo arrivo a Venezia in compagnia degli amici Paolo Stella e Cathy La Torre.

Il successo social

Oltre ad una linea di prodotti di bellezza di grande successo (il suo brand Veralab) l’Estetista Cinica è nota sui social per i suoi consigli beauty ironici e spassionati. Lei stessa ha dichiarato di non voler “cambiare le donne” per insegnare loro ad essere belle e ha sempre rivendicato il diritto all’inclusività, sottolineando quanto la bellezza sia da cercare in sé stesse e non in modelli impossibili.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/estetistacinica/?hl=it