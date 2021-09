Salone del Mobile di Milano: tutto quel che c’è da sapere sulla settimana del design milanese. Dalla durata ai costi dei biglietti.

Sta per tornare il consueto appuntamento con il Salone del Mobile. Una settimana dedicata al design che come ogni anno si svolgerà a Milano.

Un appuntamento che quest’anno riveste un ruolo ancor più importante, data la lunga attesa data dalla recente pandemia, e che per questo sembra riservare grandi novità. Prima tra tutte il nuovo nome che sarà Super Salone proprio al fine di segnare la grande ripartenza.

Dove e come si svolgerà il Salone del Mobile di Milano

L’appuntamento con il design è per il 5 Settembre, data in cui il Salone avrà ufficialmente inizio e che sancirà la partenza di una settimana di eventi importanti che si concluderanno il 10 Settembre.

La location è quella della Fiera Milano Rho anche se tutta la città di Milano sarà a suo modo coinvolta grazie al Fuorisalone le cui date sono invece dal 4 al 10 Settembre.

Un calendario particolarmente ricco che a suo modo vuole evidenziare e celebrare una ripartenza importante per tutti. Ripartenza segnata anche dalla sostenibilità (un po’ come avvenuto anche per Olimpiadi di Tokyo). I materiali usati per l’allestimento saranno infatti interamente riutilizzabili.

A far parte di questo nuovo salone ci sarà inoltre una biblioteca del design consultabile anche online e contenente tutte le creazioni prodotte negli ultimi 18 mesi. Non mancheranno poi incontri e percorsi tematici volti ad intrattenere la gente diffondendo al meglio la cultura del design.

Super Salone: come accedere e quanto costano i biglietti

Tra le novità di quest’anno c’è anche la modalità di ingresso che avverrà solo dietro presentazione del Green Pass (che ricordiamo ottenibile solo dopo aver contratto il Covid, dopo la vaccinazione o in presenza di un tampone negativo della durata di 48 ore). Saranno accettati anche gli EU Digital Covid Certificate se comprensivi di certificazioni verdi.

Quanto ai costi, il biglietto che sarà acquistabile esclusivamente online, sarà di 15 euro e consentirà di accedere agli spazi non per un solo giorno ma per tutta la durata dell’evento.

Gli orari di apertura del salone saranno invece dalle 10 alle 19 per i giorni che vanno da Domenica a Giovedì, mentre Venerdì saranno dalle 10 alle 16.

Un evento che si svolgerà quindi nella massima sicurezza e che quest’anno sarà accessibile in tutto e per tutto dai visitatori.