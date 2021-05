Dall’inconfondibile tocco spagnolo, le espadrillas tornano anche quest’estate: con zeppe o raso terra, sono le perfette complici di lunghe passeggiate e di nuovi posti da esplorare.

Un tempo conosciute come le scarpe dei contadini, e nel loro stile che si è evoluto nel corso del tempo non hanno mai abbandonato quel tocco rustico oggi rivisitato in wild touch, le espadrillas oggi si presentano chic e moderne unite anche ad altri tessuti come il camoscio o il cotone, ma senza abbandonare mai la loro caratteristica principale, la suola in corda, oggi anche in fibra naturale o sintetica

Una scarpa diventata un evergreen, che si lascia indossare anche a primavera inoltrata prima che arrivi l’estate, dando quel tocco casual e boho anche ad un vestitino più elegante, anche se la combo perfetta è con abiti romantici, avvitati o oversize. E amatissime da Kate Middleton, Letizia Ortiz e tornando indietro nel tempo anche a Grace Kelly, possiamo ispirarci a look e modelli da copiare e abbinare.

Espadrillas con zeppa, il modello scelto da Kate Middleton e Letizia Ortiz

Modello trendy di quest’estate 2021 sono le espadrillas con la zeppa, modelli semplici che slanciano la figura e che per la loro semplicità si possono abbinare anche con abiti corti e shorts. L’ispirazione su come abbinarle ma anche su quali modelli possiamo puntare arrivare dalle Royal Lady Kate Middleton e Letizia Ortiz, che in quanto a stile sanno sempre come stupirci.

Non è sfuggito all’attenzione il modello indossato da Kate Middleton durante una sua visita in Galles, in color beige la tomaia e in color paglia la caratteristica suola in corda. A renderle chic però sono i lacci, che Kate ha allacciato alle caviglie realizzando dei fiocchi.

Se il look di Kate appare semplice, casual e vagamente romantico, le espadrillas possono abbinarsi anche in maniera differente realizzando look più audaci, come quello di Letizia Ortiz che punta su una comoda jumpsuit con colletto reverse che le dona la giusta dose di eleganza. Ma esattamente come Kate, anche la regina di Spagna ama indossare le espadrillas, che le abbiamo visto scegliere per diversi outfit, anche su abiti floreali: con lacci o cinturini, Letizia punta su diversi modelli di espadrillas, con tomaia in cotone o similpelle.

Scarpe estive 2021: come abbinare i sandali di corda

Gli abiti boho style ma anche modello chemisier come quello di Kate Middleton, sono i vestiti che con le espadrillas si abbinano al meglio. Non fermiamoci però solo ai modelli con la zeppa: anche quelle basse sono comodissime e soprattutto in vacanza possono rivelarsi dei veri e propri salva look, soprattutto in vista di escursioni e giornate in partenza. Con un paio di jeans o shorts, potreste realizzare il perfetto look da vacanza.

Le espadrillas sono sicuramente tra le scarpe più versatili della stagione estiva, e non essendo totalmente aperte possiamo indossarle anche in primavera, per dare ai nostri look un perfetto style waiting for summer, passeggiando in città sognando le vacanze.