Vengono fuori dal WC ma non è possibile accorgersene e, per questo, possono nascere problemi di salute: di cosa parliamo.

In estate, a causa del caldo e dell’umidità, si sviluppa un fenomeno potenzialmente pericoloso, di cui non ci si accorge e che riguarda la fuoriuscita dal WC di specifici organismi. Scopriamo, dunque, a cosa prestare attenzione e come evitare problemi di salute.

Escono dal WC e non te ne accorgi: il fenomeno spesso trascurato

A causa delle alte temperature estive, dal WC si può generare una vera e propria proliferazione silenziosa di batteri all’interno degli scarichi domestici. Lavandini, WC e docce diventano, infatti, ambienti ideali per la crescita di microrganismi invisibili a occhio nudo, che rappresentano un importante rischio per la salute.

Secondo diverse analisi microbiologiche, il caldo, unito alla condensa nei locali umidi, crea le condizioni perfette per la moltiplicazione di agenti patogeni come l’Escherichia coli, lo Staphylococcus aureus e altri batteri nocivi.

Escherichia coli

Tali organismi, spesso presenti all’interno degli scarichi, possono causare infezioni gastrointestinali, cutanee e respiratorie, colpendo – in particolare – soggetti vulnerabili, ad esempio i bambini, gli anziani, nonché le persone immunodepresse.

Ogni volta che si tira lo sciacquone o si apre l’acqua del lavandino, minuscole particelle batteriche possono sollevarsi nell’aria e depositarsi su superfici vicine, aumentando il rischio di contaminazione crociata tra bagno e cucina. Un processo, del tutto impercettibile, che può essere pericoloso per la salute e che, pertanto, richiede un occhio di riguardo.

Prevenzione e igiene: le armi più efficaci

Per tenere sotto controllo questo problema, in primis bisogna effettuare una pulizia regolare degli scarichi con prodotti disinfettanti efficaci, ad esempio detergenti a base di cloro ed enzimi biodegradabili, capaci di rimuovere i biofilm che si formano all’interno delle tubature, dove sono presenti le colonie batteriche.

Inoltre, è importante anche attuare una ventilazione costante degli ambienti più umidi. L’uso di deumidificatori, abbinato all’aerazione naturale, riduce l’umidità, ostacolando, così’, la formazione di condensa.

Bisogna, inoltre, chiudere sempre il coperchio del WC prima di scaricare e lavarsi le mani dopo ogni utilizzo.