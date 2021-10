Secondo alcune indiscrezioni, nel periodo di rottura tra Wanda e Icardi si sarebbe insinuato Eros Ramazzotti con dei messaggi di consolazione che nascondono un secondo fine.

A quanto sembra dalle ultime indiscrezioni provenienti dal web, Eros Ramazzotti si sarebbe “insinuato” nel periodo di rottura tra Icardi e Wanda. Il cantante potrebbe aver puntata la bella influencer argentina e approfittando della sua rottura pare le abbia mandato dei messaggini “ammiccanti” che fanno pensare. Che sia vero?

Tra Icardi e Wanda spunta il terzo incomodo Eros Ramazzoti

Dopo la rottura tra Wanda e Icardi dovuta ad un presunto tradimento del calciatore con China Suarez, alcune persone hanno cercato di insinuarsi, o così sembra, tra le braccia dei due. Durante una puntata del programma americano Los Angeles Morning, Yanina Latorre ha dichiarato che Eros Ramazzotti si sarebbe mostrato vicino a Wanda con un messaggio di consolazione che sembra però nascondere della malizia. Infatti, sempre secondo questa tesi, Icardi si sarebbe molto infastidito e ingelosito dal comportamento del cantante italiano. Non ci sono fonti ufficiali in quella che sembra essere una storia più intricata di quello che si pensi. Attualmente, Wanda e Icardi sono comunque tornati insieme, cosa succederà nella prossima puntata? Sono in molti ormai a seguire quella che in molti definiscono già, la “fiction” di Wanda e Icardi.