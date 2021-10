Dopo le parole che Sophie ha rivolto a Soleil Sorge, in difesa dell’influencer italo-americana arriva Manila Nazzaro che cerca di ridimensionare la Codegoni.

Ancora tensione tra le donne del Grande Fratello Vip 6 che in questa ultima edizione tengono alto il gossip della Casa più spiata d’Italia. Questa volta le protagoniste di un dibattito sono Manila e Sophie. L’ex Miss Italia prende le difese di Soleil Sorge che è stata attaccata più di una volta dall’ex tronista di Uomini e Donne. La solidarietà e amicizia tra Manila e Soleil si fa sempre più intensa.

Manila contro Sophie: si stringono alleanze nella Casa

In queste ultime settimane la tensione tra Sophie e Soleil si traglia con il coltello. Il motivo sembrerebbe essere l’attrazione di entrambe per Gianmaria Adinolfi che non riusce a decidersi su chi vuole di più. Tra le varie discussioni sono volate parole poco lusinghiere da parte dell’ex tronista verso l’influencer italo-americana. A prendere le difese di Soleil è proprio Manila Nazzaro che dichiara: “La stima come donna, come tutto… oggi daccapo, le ha detto Arpia. Tesoro mio, anche no! Questo perché? Perché comunque ha esultato per l’uscita di Raffaella? E’ un modo di fare di Soleil, lei è fatta così. Se ogni volta vi sentite attaccati da qualunque cosa fa Soleil, se alza un braccio dite ‘ah, ce l’ha con me….”