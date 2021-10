Bello, affascinante e carismatico, Can Yaman ha avuto una vita privata piuttosto movimentata: scopriamo chi sono le sue famose ex.

Can Yaman è uno degli attori turchi più famosi del mondo e non c’è da stupirsi se, grazie al suo fascino, ha conquistato alcune delle donne vip (italiane e straniere) più famose del mondo. Scopriamo quali sono state le ex del famoso attore, da sempre geloso della sua privacy.

Can Yaman

Can Yaman: le ex fidanzate

Prima di ottenere il successo nel panorama internazionale Can Yaman è stato a lungo legato all’attrice Bestemsu Özdemir, classe 1990 e originaria di Istanbul. I due sono andati a convivere nel 2017 ma, secondo indiscrezioni, la loro storia sarebbe naufragata a causa di un tradimento ai danni dell’attore (che, sulla questione, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo). A seguire a Yaman è stata attribuita una liaison con la collega attrice Demet Özdemir (che, nonostante il cognome identico, non avrebbe avuto alcun legame di parentela con la precedente fidanzata dell’attore). I due si sono conosciuti sul set di Daydreamer e non hanno mai confermato le voci in merito alla loro presunta liaison. In seguito a Yaman è stata attribuita anche una relazione con Francesca Chillemi, conosciuta sul set di Viola come il mare. Tra i due sarebbe sbocciata solamente una splendida amicizia e lo stesso Yaman si è mostrato in compagnia dell’attrice durante una loro cena di lavoro.

Can Yaman e Diletta Leotta

Durante i primi mesi del 2021 Yaman è uscito allo scoperto con Diletta Leotta. La storia tra i due ha scatenato ipotesi e polemiche, e per mesi si sono rincorse voci riguardanti una relazione “costruita ad arte” al solo fine di far ottenere ai due maggiore visibilità. La questione è stata smentita da Diletta Leotta che però, durante l’estate 2021 (dopo aver annunciato il suo matrimonio con l’attore turco) avrebbe messo fine alla liaison. “È stato tutto veloce e bello (…) Non è un momento facile, può capitare. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare”, ha dichiarato la conduttrice a Verissimo in seguito alla loro rottura.

Successivamente a Yaman è stata attribuita una relazione con una misteriosa ragazza campana di nome Maria ma sulla questione l’attore non è venuto meno alla sua proverbiale riservatezza e ha preferito trincerarsi dietro al più totale silenzio.