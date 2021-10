Il virologo Roberto Burioni è intervenuto sul caso “Ballando con le stelle” interrogando la cantante.

Dopo il caso di positività al Covid-19 della cantante Mietta allo show di Rai 1 Ballando con le stelle, si è aperto un vero e proprio scandalo.

In seguito alla notizia la cantante è stata interrogata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli , giudice del programma, che le ha chiesto esplicitamente se si sia vaccinata. Mietta ha evaso la risposta.

La replica del virologo

Ora sulla questione torna il virologo Roberto Burioni: “Mi farebbe molto piacere sapere quali motivi di salute abbiano impedito a Mietta di vaccinarsi”, scrive il professore sul suo profilo Twitter. Salvo poi aggiungere: “In nome della privacy la domanda non si può fare”.

Questa la dura replica di Roberto Burioni all’evasiva risposta della cantante: “Non mi sono vaccinata per motivi di salute che riguardano esclusivamente me”, ha dichiarato Mietta. “Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.

La controindicazione esiste solo per “quelli che hanno meno di 12 anni” specifica il virologo Burioni. Un ultimo affondo del professore di fronte alle vane difese della cantante Mietta.