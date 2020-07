Tutte le migliori colonne sonore di Ennio Morricone

Sono tanti i capolavori del cinema per i quali Ennio Morricone ha composto le colonne sonore: ecco quali sono le migliori.

Ennio Morricone è stato uno dei compositori di colonne sonore per il cinema più bravo e famoso, le sue musiche hanno fatto la storia di Hollywood e non solo: non a caso nel 2007 ha ricevuto anche un Premio Oscar onorario. Nove anni dopo, nel 2016, di statuette dell’Academy ha ricevuta un’altra, questa volta per la Migliore Colonna Sonora grazie al film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Vediamo ora quali sono tutte le migliori colonne sonore composte da Ennio Morricone.

Ennio Morricone: le colonne sonore migliori del compositore italiano

Il Buono, il Brutto e il Cattivo: quando si parla di Ennio Morricone viene subito in mente il western diretto da Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood. Ma viene subito in mente anche The Ecastasy of Gold, una canzone che è diventata una pietra miliare del mondo del cinema.

The Hateful Eight: non si vince un Premio Oscar per caso, se Ennio Morricone è stato premiato dall’Academy per le musiche di questo film di Quentin Tarantino è perché anche in questo caso Ennio Morricone ha fatto un vero e proprio capolavoro.

Ennio Morricone

Per un pugno di dollari: torniamo ai spaghetti-western di Sergio Leone e troviamo un altro capolavoro tutto da ascoltare di Ennio Morricone. La melodia fischiettata che caratterizza il film è diventare un vero e proprio must.

C’era una volta il West: restiamo in tema spaghetti-western con un altro capolavori di Sergio Leone e un altro capolavoro anche del maestro Ennio Morricone. In questo caso non si può non citare Main Theme.

La leggenda del pianista sull’oceano: tra i registi con cui spesso Ennio Morricone c’è anche Giuseppe Tornatore. Sono tante le celebri colonne sonore che ha composto per le pellicole del regista siciliano, tra quello che meritano di essere certamente ricordate troviamo quelle de La leggenda del pianista sull’oceano.

Mission: basta dire Gabriel’s Oboe per immergersi immediatamente in una melodia indimenticabile. Per Mission Ennio Morricone non ha vinto l’Oscar ma lo avrebbe certamente meritato.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.