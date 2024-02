Critiche social a Emma Marrone da parte di Naike Rivelli. La cantante si è difesa con una risposta che ha lasciato il segno.

La vedremo a Sanremo 2024 con la canzone ‘Apnea’ ma intanto Emma fa parlare di sé e del suo brano anche per altre ragioni. Quali? Una polemica, piuttosto sterile va detto, scatenatasi dopo un commento di critica di Naike Rivelli nei suoi confronti via social.

Emma criticata da Naike Rivelli: il botta e risposta

Emma Marrone

Come detto, la polemica e il botta e risposta tra Emma e la Rivelli è partito da un post della cantante su Instagram nel quale mostrava la copertina del singolo ‘Apnea‘ con cui l’artista è in gara a Sanremo 2024. Nella foto scelta, la Marrone indossava una pelliccia, cosa che ha scatenato la curiosità di Naike.

“Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?”, ha scritto la figlia di Ornella Muti. Una domanda, volendo, anche lecita ma che ha fatto discutere perché la donna non ha menzionato il nome della cantante definendola “questa”.

Da qui, ecco la replica di Emma in persona: “Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro”.

Risposta epica da parte della cantante che ha scatenato, come era prevedibile, una valanga di like e commenti con annesse conseguenze per la Rivelli. Naike, a quel punto, si è trovata quasi obbligata a fare un passo indietro e ha spiegato di non aver riconosciuto l’artista e soprattutto di non essersi accorta che la pelliccia non fosse vera. Polemica chiusa? Vedremo…

Di seguito anche il post Instagram della cantante che ha scatenato il botta e risposta: