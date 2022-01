Scopriamo tutti i grandi amori che hanno visto come protagonista Emma Marrone, la cantante salentina ex vincitrice di Amici.

La carriera artistica di Emma Marrone è nata proprio sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui la cantante salentina si è fatta conoscere ed amare dal grande pubblico e proprio qui ha visto anche lo sbocciare di una delle storie d’amore più importanti e significative della cantante stessa ma anche della cronaca rosa nostrana. La vita sentimentale dell’ex vincitrice di Amici e giudice di XFactor è più volte finita al centro dei riflettori ed ecco chi sono tutti i suoi ex fidanzati più famosi.

Emma Marrone: gli ex fidanzati

Giovane, determinata e sconosciuta Emma Marrone durante la nona edizione di Amici conquista il grande pubblico aggiudicandosi la vittoria del talent show e nel contempo fa breccia anche nel cuore del ballerino Stefano De Martino. I due saranno legati dal 2009 fino al 2012.

Stefano De Martino

La loro storia si interrompe prima per un breve periodo quando Stefano entra tra i professionisti di Amici ed ha un flirt con la ballerina Giulia Pauselli e poi si archivia definitivamente nel 2012, anno in cui Emma solleva la coppa del Festival di Sanremo e si dichiara pronta a metter su famiglia. Nel 2012 infatti Stefano De Martino si legherà a Belen Rodriguez entrata quell’anno a far parte del cast di Amici.

Una volta giunta al capolinea la sua storia con De Martino, Emma si lega poi all’attore italiano Marco Bocci e insieme al quale viene paparazzata nell’estate del 2013 in Salento. Qualche mese più tardi però, sarà lo stesso Marco Bocci a dichiarare ufficialmente la sua nuova storia d’amore con la collega, Laura Chiatti.

Nel 2014 la giudice di XFactor si lega poi a Fabio Borriello, fratello minore di Marco, ex calciatore del Milan. Secondo i gossip però, anche questa storia non è durata molto e nel 2015 sembra che i due si siano già allontanati del tutto. Più recente è invece il gossip che vuole la cantante sentimentalmente legata al modello norvegese Nikolai Danielsen con cui pare abbia anche trascorso delle vacanze ma questa love story non è mai stata confermata e al momento la Marrone continua a dichiararsi felicemente single.

Riproduzione riservata © 2022 - DG