La rabbia e l’amarezza di Emma Marrone che ha dovuto chiarire alcune cose riguardo una polemica che l’ha vista coinvolta.

Non è vero che a Natale si è tutti più buoni. La conferma l’hanno data alcuni utenti, veri e propri haters, che sui social hanno aggredito con commenti duri e brutte parole Emma Marrone. La cantante, infatti, ha trascorso il giorno di Natale con la madre e suo fratello nella caserma dei Vigili del Fuoco in cui il ragazzo lavora. Questo, però, ha generato una serie di polemiche a cui l’artista ha voluto replicare.

Emma Marrone risponde alle polemiche

Emma Marrone

Dopo aver condiviso alcune foto e una breve clip del giorno di Natale dalla caserma dei Vigili di Fuoco in cui lavora suo fratello, Emma si è ritrovata a fare i conti con moltissimi commenti. Al netto di quelli positivi e di auguri (la maggior parte va detto), la cantante ha evidentemente dovuto fare i conti con molti pensieri degli haters che l’hanno accusata di aver avuto il via libera per stare nella caserma dei pompieri col fratello solo perché “famosa”.

In queste ore, l’artista ha scelto di replicare duramente con una serie di storie su Instagram nelle quali ha fatto chiarezza: “Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti e quindi metto due puntini sulle i”, ha esordito la cantante visibilmente infastidita.

“La polemica è ‘Emma siccome è Emma Marrone il giorno di Natale sta in caserma’. No! C’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori in caserma con me quel giorno a festeggiare il Natale con i nostri cari. Ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro”.

La Marrone ha continuano: “Ma siete proprio delle brutte persone e a Natale anche peggio […]. Voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende. Quindi ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate delle figure di me**a”, ha concluso.

Di seguito anche il post Instagram con gli auguri di Natale della cantante in compagnia della madre e del fratello che hanno generato la polemica: