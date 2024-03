In occasione del compleanno della mamma, Elisabetta Gregoraci pubblica una dolcissima dedica. Il post commuove i fan della showgirl.

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social e condivide molti aspetti della sua quotidianità, dai viaggi alla sua famiglia, dal figlio al lavoro. Ma l’ultimo post condiviso dalla showgirl ha lasciato i suoi follower a bocca aperta.

Infatti, la conduttrice del comedy show Mad in Italy ha voluto condividere una dolce dedica alla mamma, comparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno con cui lottava da 14 anni.

In occasione del compleanno di mamma Melina, Elisabetta ha dedicato poche semplici parole che hanno commosso i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci: “Buon compleanno Mammina mia”

La Gregoraci era molto legata alla mamma, che per 14 anni ha lottato contro un tumore al seno. Melina, madre di Elisabetta, ha perso la sua battaglia con la malattia il 29 giugno 2011, è sempre nei pensieri della figlia.

Elisabetta Gregoraci

Il 4 marzo, giorno del compleanno della mamma, la showgirl ha condiviso su Instagram una Storia dedicata a lei. “Mamma, I will never be same without you” scrive, che significa: “Mamma, non sarò più la stessa senza di te“.

Sotto queste poche parole, Elisabetta scrive anche “Buon compleanno Mammina mia”.

Un gesto molto semplice ma che stringe il cuore.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con la madre Melina

Nonostante siano passati ormai tanti anni dalla morte della madre, Elisabetta parla spesso di lei. Infatti, quello del 4 marzo non è l’unico omaggio fatto alla mamma negli ultimi anni.

Per la showgirl, la madre è sempre stata una fonte di ispirazione. Infatti, in altre occasioni la Gregoraci aveva scritto: “Ho imparato guardandoti e sono cresciuta imitandoti, portando sempre un pezzo di te nella mia vita“.

Questi toccanti gesti dimostrano un profondo amore di una figlia nei confronti della madre, tristemente scomparsa.