Un commento sui social ha mandato su tutte le furie la showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha preso le difese del suo ex marito Briatore.

Elisabetta Gregoraci ha replicato contro un hater che ha preso di mira il suo ex marito Flavio Briatore attraverso i social. Nelle ultime ore infatti la showgirl ha postato alcune foto delle sue vacanze da sogno in compagnia di suo figlio Nathan Falco Briatore, e il leone da tastiera ha scritto: “Addà campà 100 anni Briatore”. Elisabetta Gregoraci ha allora replicato stizzita: “Anche 200, è padre di mio figlio, fenomeno”. Il detrattore ha quindi risposto: “Appunto ma è anche colui che ti permette di fare la bella vita, fenomena”.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci difende Briatore: la replica a un hater

Elisabetta Gregoraci si è vista costretta a replicare contro gli haters che in queste ore l’hanno presa di mira per le sue vacanze a dir poco da sogno in compagnia di suo figlio, Nathan Falco. La showgirl non ha replicato ulteriormente alle frecciatine nei confronti suoi e del suo ex marito, e in tanti si chiedono se lo farà.

La showgirl ha mantenuto un ottimo rapporto con Briatore nonostante la separazione e oggi sembra aver finalmente ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Giulio Fratini. In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e se un giorno convoleranno a nozze.