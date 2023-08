Euridice Axen, l’attrice che ha interpretato Moana Pozzi nella docuserie incentrata sull’attrice, ha svelato alcuni retroscena sul suo conto.

Euridice Axen ha vestito i panni di Moana Pozzi nella docu-serie di Discovery+ Essere Moana (disponibile dal 9 settembre) e ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto dell’ex diva del cinema osé e sulla sua controversa e misteriosa morte. Il decesso della Pozzi (datato infatti al 15 settembre 1994) non è mai stato del tutto chiarito.

“Si è parlato tanto se sia ancora in vita da qualche parte, io la vedo molto dura, ne parlo nella docu-serie dove si adombra che forse avesse deciso di sottrarsi una volta malata, forse morì qualche mese dopo. Mi auguro sia in vita ma la vedo dura”, ha confessato l’attrice al Corriere della Sera.

Euridice Axen

Euridice Axen: la confessione su Moana Pozzi

Euridice Axen ha vestito i panni dell’attrice Moana Pozzi e per la prima volta ha rotto il silenzio sulla celebre attrice di film per soli adulti, la cui misteriosa scomparsa avvenuta in Francia è sempre rimasta avvolta nel mistero.

“Con la morte prematura, e misteriosa, è entrata nella leggenda, come Marilyn a cui mi sono ispirata. Moana è la nostra Monroe per quel senso di inafferrabilità, quella risata piccola che sfuggiva, come se nascondesse qualcosa, ma era meno fragile”, ha confessato al Corriere della Sera. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti tra i fan di Moana sono impazienti di vedere la nuova serie incentrata sulla storia della celebre attrice.