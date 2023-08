Ashley Olsen è diventata madre del suo primo figlio insieme al marito Louis Eisner. La gravidanza è stata tenuta nel massimo riserbo.

Ashley Olsen e suo marito Louis Eisner sono diventati genitori per la prima volta: la coppia ha avuto un bambino, il cui nome è Otto. La gravidanza dell’attrice e stilista è stata tenuta dietro la massima discrezione e a riportare la notizia della nascita del suo primo figlio è stato il magazine Tmz. Al momento né Ashley né suo marito hanno confermato pubblicamente la questione.

Ashley Olsen: è nato il figlio

Ashley Olsen è mamma per la prima volta: l’ex attrice, oggi affermata stilista, avrebbe avuto un maschietto di nome Otto insieme a suo marito Louis Eisner. I due, da sempre estremamente riservati, non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e anche la gravidanza dell’attrice sarebbe stata vissuta con il massimo riserbo.

Sui social in tanti tra fan amici e colleghi sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Ashely Olsen uscirà finalmente allo scoperto parlando della sua prima gravidanza e sulla nascita del suo primo bebè (e quindi nipote di sua sorella gemella Mary Kate).