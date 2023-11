Come vanno le cose tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? Al netto di qualche voce, ecco la verità con le foto che fanno chiarezza.

Nelle ultime settimane si erano fatte piuttosto insistenti le voci secondo cui tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fosse in corso una pesante crisi. Al momento, però, le cose sembrano essere decisamente diverse. A spiegare come stiano le cose, anche un recente post Instagram dell’uomo che ha scelto di far vedere il “non detto” di questa estate…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: come stanno le cose

Elisabetta Gregoraci

Dopo la recente morte della nonna, la Gregoraci ha deciso di trascorrere del tempo con i suoi affetti più cari. In particolare, nelle ultime giornate, la donna si è mostrata con Flavio Briatore ma soprattutto con suo figlio Nathan Falco.

Nessuna foto insieme a Fratini e questo ha portato i più critici a sospettare di una crisi tra loro. A quanto pare, però, niente di più sbagliato. Infatti, la verità sul rapporto tra la bella Eli e Giulio è arrivata da un recente post dell’uomo che su Instagram ha voluto rispondere a modo suo ad ogni indiscrezione.

Fratini, infatti, ha condiviso quello che lui stesso ha definito un “Summer Untold”, ovvero il non detto, e in questo caso, non visto, dell’estate che ha trascorso proprio con la sua dolce metà.

Si è trattato di una raccolta di scatti di quest’estate in cui spesso appare, appunto, anche Elisabetta. Al netto di quella che parrebbe una risposta alle voci, va detto che molti suoi seguaci e fan anche della Gregoraci non hanno troppo creduto a questa “prova”. “Ma foto recenti no?”, “Ma vi siete lasciati?”.

Staremo a vedere come andrà a finire questa telenovela che, probabilmente, è solo frutto dell’immaginazione. Elisabetta Gregoraci e il suo Giulio Fratini, siamo convinti, siano più felici che mai.

Di seguito anche il post Instagram di Fratini con le foto di cui vi abbiamo parlato e il suo “summer untold”: