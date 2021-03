Una donna dall’appeal aristocratico, tra abiti couture e daily look. Elisabetta Franchi veste una donna pronta a cavalcare la sua quotidianità.

Uno stile elegante e raffinato, interprete della donna moderna con classe ed originalità. La sfilata di Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week 2021 è l’ennesima prova di come la stilista emiliana riesca da sempre ad esprimere i bisogni e le necessità della donna contemporanea.

Così questa volta ecco sfilare una fiera amazzone in stile cavallerizzo, immagine di donne intraprendenti. Un fashion show femminile e ricercato che incanta e sorprende, secondo lo stile inconfondibile della maison.

Elisabetta Franchi: la sfilata delle amazzoni a cavallo alla MFW 2021

I cavalli in passerella con le modelle, gli outfit, i ferri di cavallo e gli accessori che richiamano il mondo dell’equitazione: sono gli specchi dell’immagine femminile dell’autunno/inverno 2021-2022 di Elisabetta Franchi.

In passerella sfilano donne coraggiose, consapevoli di un presente insidioso, ma pronte a cavalcarlo. Una donna che per ogni ruolo differente che le chiederà questo presente in costante metamorfosi, saprà rispondere indossando l’abito che saprà accompagnarla in questa missione.

“Un’eleganza intima, da scoprire, attraverso sovrapposizioni non ostentate, ma sinuose e garbate: la donna Elisabetta Franchi è un’amazzone che ambisce alla bellezza, alla ricchezza dell’abbigliamento e ai gioielli di dorata lucentezza”, così la maison ha spiegato il tema della collezione.

La collezione autunno/inverno 2021-2022 di Elisabetta Franchi

Linee classiche e decise mentre le nuance quelle delicate, chiare e pastellate, oramai un marchio di fabbrica della stilista emiliana. L’invero è caratterizzato da capispalla lunghi, corti e avvitati, stivali da indossare sui pantaloni per un rigoroso stile da cavallerizza.

Il nero e il bianco sono nuance predominanti che arricchiscono e giocano al contrasto con beige, cammello e azzurro, in una scuderia che fa da passerella.

C’è spazio anche per outfit da sera, ricercati nei tessuti ma contenuti nella decorazione, come l’abito azzurro cielo per sentirsi anche un po’ regine della notte, da abbinare a stivali e anfibi per un country style romantico e aristocratico.