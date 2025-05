Momento di grande tristezza a casa di Elisabetta Canalis. L’ex Velina ha pubblicato su Instagram un messaggio straziante dopo una perdita subita.

Dopo le rivelazioni sul rapporto “non idilliaco” con Michelle Hunziker, si torna a parlare di Elisabetta Canalis. L’ex Velina, infatti, in queste ore ha dovuto fare i conti con un terribile lutto in casa. La donna lo ha comunicato sui social con un post Instagram molto sentito con tanto di foto che riguardano pure sua figlia, Skyler Eva.

Lutto per Elisabetta Canalis

Chi segue sui social Elisabetta Canalis sa bene come nella sua famiglia, a tutti gli effetti, non ci siano solo i parenti e la figlia Skyler Eva, ma anche i suoi cani. L’amore per gli amici a quattro zampe ha da sempre caratterizzato l’ex Velina che da tempo sta cercando, a modo suo, di aiutare questi animali sostenendo attività, canili e tante altre iniziative.

Elisabetta Canalis – www.donnaglamour.it

In questo senso è comprensibile il dolore delle ultime ore che la stessa donna ha voluto condividere con i suoi seguaci per la perdita dell’amato Charlie. Il cagnolino che ha tenuto compagnia ad Elisabetta e a Skyler Eva è morto lasciando un vuoto indelebile e incolmabile nei loro cuori. A renderlo noto, come detto, la stessa donna di spettacolo con un post straziante con diverse foto.

L’addio sui social

Su Instagram, accompagnando le sue parole emozionanti con delle foto, la Canalis ha scritto il suo addio a piccolo cagnolino: “Ciao Charlie, amico mio. Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri. Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto. Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te, ci mancherai piccoletto mio”.