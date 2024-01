Alcuni indizi lascerebbero supporre una nuova crisi in corso tra l’imprenditore bresciano e la showgirl argentina.

Nelle ultime ore Elio Lorenzoni è stato paparazzato ad una festa da solo, senza la compagnia di Belen Rodriguez. Alcune indiscrezioni, ad inizio gennaio avevano già ipotizzato una separazione, tuttavia le voci erano state smentite da alcune foto scattate dai fan e pubblicate sul settimanale “Chi“, le quali avevano immortalato la coppia durante un weekend romantico in Franciacorta.

Recentemente, però, l’imprenditore è stato paparazzato solo, e nel frattempo la showgirl ha condiviso su Instagram un messaggio che dice: “Voglio essere libera”.

Gli indizi di una presunta crisi

Denira Marzano, l’influencer del pettegolezzo, ha condiviso questa mattina nelle storie del suo profilo Instagram una foto che vede l’imprenditore Elio Lorenzoni, nonché compagno della show argentina Belen Rodriguez, paparazzato da solo ad una festa, senza alcun segno della presenza della sua dolce metà.

Alla segnalazione è seguita una frase che ha condiviso la stessa Belen sui suoi profili social. “Voglio essere libera“, ha scritto la showgirl in accompagnamento ad un video di esaltazione delle ‘anime libere’.

Tuttavia, dai diretti interessati non sono arrivate nè conferme nè smentite circa la presunta lontananza, e nel frattempo Belen starebbe trascorrendo una breve vacanza in montagna in compagna della famiglia.

Belen in montagna con la famiglia

Secondo quanto pubblicato dalla showgirl su Instagram, pare che Belen in questi giorni non si trovi a Milano, bensì sembra abbia trascorso gli ultimi giorni in montagna in compagnia dei figli, Santiago e Luna Marì, e dei suoi genitori. L’assenza del compagno dalle foto condivise durante la vacanza aveva già fatto allarmare i fan, che subito hanno ipotizzato una crisi della coppia.

L’ipotesi di una crisi tra loro era già emersa qualche settimana fa. Tuttavia era stata smentita dalle immagini scattate dai paparazzi e pubblicate dal settimanale “Chi”, che immortalavano l’intera famiglia durante un weekend in Franciacorta.