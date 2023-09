Sorprese speciali per il compleanno del suo Afrojack. Elettra Lamborghini ha fatto le cose in grande per il compleanno di suo marito.

Quando c’è l’amore, anche le sorprese più semplici hanno tutto un altro sapore. Chiedere ad Afrojack che ha ricevuto un pensiero davvero speciale da parte della sua Elettra Lamborghini. Il noto DJ ha festeggiato nelle scorse ore il compleanno e la giovane ereditiera non ha saputo restistere dall’organizzargli qualcosa di unico.

Elettra Lamborghini, la sorpresa ad Afrojack

Elettra Lamborghini

“Sono stanchissima, sto dormendo 3 ore a notte e sono ancora in tour ma ce l’ho messa tutta per organizzare questo compleanno”, ha scritto la bella Elettra su Instagram condividendo alcune immagini per far capire cosa stesse combinando per suo marito che ha ricevuto una torta direttamente in consolle quando era impegnato al Dreamland Festival in provincia di Sondrio.

Ma non solo. Afrojack è stato sorpreso anche da una festa con palloncini che sua moglie ha deciso di organizzargli in gran segreto. Sui social, infatti, è stato lo stesso DJ a raccontare tutto e a ringraziare la sua dolce metà con tanto di messaggio e foto: “Grazie alla mia adorabile moglie per la sorpresa”, ha scritto l’uomo condividendo appunto scatti e video del regalo a sorpresa ricevuto.

La coppia ama stupirsi e anche per il compleanno della ragazza, il DJ aveva deciso di fare le cose in grande. In quell’occasione, l’uomo le aveva regalato un’auto. Per il momento, la Lamborghini ha scelto un party e una torta a sorpresa, due gesti davvero dolcissimo. Siamo sicuri, però, che la ragazza avrà pensato anche ad un regalo “più materiale”. Magari molto presto verrà fuori anche qualche altro dettaglio non ancora svelato. Intanto i loro fan sono rimasti molto colpiti e felici di questo feeling che continua ad essere come il primo giorno tra i due e i commenti ai vari contenuti dei due lo confermano.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza col marito felicissimo per il pensiero ricevuto: