Polemica social con tanto di parole grosse e ramanzine. E’ quanto accaduto su Instagram, a distanza, tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione. L’ex gieffino e l’ex Uomini e Donne non se le sono mandate a dire dopo che il primo ha condiviso una storia social nella quale, in una prima parte faceva le condoglianze per la morte di Berlusconi, e dall’altra se la prenderva con “personaggini” che parlavano del Cavaliere in questo momento di lutto.

Scontro Edoardo Donnamaria-Pietro Tartaglione: cosa è successo

Come anticipato, tutto parte da una storia di Donnamaria che dopo aver fatto le condoglianze per la morte di Berlusconi, ha scritto contro chi parlava di lui: “Influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo. Ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”.

Parole che hanno generato la reazione di Tartaglione che con una storia social, poi rimossa, ha detto: “Ma ti rendi conto che da un messaggio di condoglianze hai fatto polemica? Chiami personaggini, perché tu sei un personaggione? Ma fatti un bagno di umiltà. Ma chi ca**o sei?! […]”.

Dopo queste sue dichiarazioni, ecco Edoardo replicare con tanto di messaggi privati e chat condivise: “Mi ci mancava tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo”. E ancora tra le risposte mandate a Targaglione: “Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.

Insomma, uno scontro inatteso e che si è acceso decisamente dal nulla. Sui social sono in tanti a parlarne e a commentare. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.

Di seguito anche il post Instagram di Giuseppe Porro che ha ricondiviso e ricostruito la vicenda:

