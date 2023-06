Il mondo del cinema e del teatro piange il famoso attore: il lutto dopo un terribile incidente in moto. Per il 71enne non c’è stato niente da fare.

Pesante lutto per il mondo del cinema: è morto a 71 anni Treat Williams, celebre attore famoso per opere come “Hair” e “C’era una volta in America” di Sergio Leone ma anche protagonista della popolare serie televisiva “Everwood”. L’uomo è deceduto a seguito di un incidente.

Morto Treat Williams, aveva 71 anni

L’attore Treat Williams, con una carriera alle spalle di quasi cinquanta anni, celebre per film come “Hair” e “C’era una volta in America” di Sergio Leone ma anche per essere stato protagonista della popolare serie televisiva “Everwood”, è morto in un incidente stradale nel Vermont all’età di 71 anni.

A confermare il terribile lutto è stato, a ‘People’, il suo agente Barry McPherson che ha ricostruito le dinamiche del sinistro spiegando: “Un’auto gli ha tagliato la strada. Sono devastato, era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni ’70”.

Da quanto si apprende, un SUV che stava girando in un parcheggio si è scontrato con la moto dell’uomo che, regolarmente col casco indossato, ha avuto la peggio. La polizia del Vermont ha spiegato: “Williams non è riuscito a evitare la collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato lesioni critiche ed è stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”.

