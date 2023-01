Ecco le location di E’ per il tuo bene, la commedia con protagonisti Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Giuseppe Battiston.

Tre amici, tre padri di tre ragazze che non sono affatto felici dei fidanzati delle loro figlie che decidono di aiutarsi a vicenda per far naufragare le tre relazioni: è questa la trama di E’ per il tuo bene, divertente commedia diretta da Rolando Ravello che è uscita nell’estate del 2020 ed è stata distribuita inizialmente su Amazon Prime Video, anche perché il 2020 è stato un anno molto particolare e difficile per i cinema a causa del Covid e delle chiusure dei cinema. Un film leggero, piacevole, gradevole per tutta la famiglia. Vediamo ora quali sono le location di E’ per il tuo bene.

E’ per il tuo bene: le location del film

Le vicende raccontate in E’ per il tuo bene sono ambientate a Roma. Ed è proprio nelle capitale che si sono svolte le riprese del film. I lavori di ripresa della pellicola sono durati in totale sei settimane: un periodo di tempo nei quali, tra le riprese in esterna e quelle degli interni effettuate negli studi cinematografici, regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori non si sono di fatto mai spostati da Roma.

E’ per il tuo bene: il cast del film

I tre protagonisti di E’ per il tuo bene sono Antonio, Arturo e Sergio che sono interpretati rispettivamente da Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Giuseppe Battiston. Le loro tre figlie sono invece Valentina, Alexia e Sara, che sono invece interpretate da Matilde Gioli, Lorena Cesarini e Alice Ferri.

Il cast di E’ per il tuo bene è completato poi da Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini, Eleonora Trezza, Alberto Lo Porto e dal rapper Biondo, che veste i panni di se stesso.

